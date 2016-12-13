 دول مجلس التعاون تدين بشدة استمرار القصف الوحشي لمدينة حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دول مجلس التعاون تدين بشدة استمرار القصف الوحشي لمدينة حلب

دول مجلس التعاون تدين بشدة استمرار القصف الوحشي لمدينة حلب
المناطق - واس

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب السورية، وما ينتج عنه من قتل للمدنيين الأبرياء، وتدمير تام لهذه المدينة التاريخية العريقة.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تدين بشدة ما تتعرض له مدينة حلب التاريخية العريقة وسكانها المدنيين الأبرياء من قتل وحصار وتجويع وتهجير بوصفه انتهاكا لكافة الحقوق الإنسانية التي كفلتها القوانين الدولية.
وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون تدعو الأمم المتحدة إلى العمل على سرعة إغاثة الشعب السوري ورفع الظلم عنه، ووقف جرائم الحرب التي ترتكب ضد أبناء مدينة حلب المحاصرة، مشددا على أن الصمت الدولي تجاه المأساة المؤلمة في مدينة حلب هو عار على المجتمع الدولي، ويجب ألا يستمر.

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