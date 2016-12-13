تحريات جازان تكشف غموض عدد من قضايا السرقة وتطيح بمرتكبيها

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان من كشف غموض عدد من قضايا السرقة التي تنوعت مابين سرقة مركبات ومبالغ ومجوهرات ومقتنيات شخصية بعدد من محافظات المنطقة وأطاحت بمرتكبيها رغم الغموض الذي أكتنفها.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أن إدارة التحريات تمكنت بفضل الله تعالى من كشف غموض عدد من قضايا السرقة بعدد من محافظات المنطقة وأطاحت بمرتكبيها رغم الغموض الذي أكتنفها وذلك بعد جهود بحثية حثيثة ومتابعة دقيقة تكللت بالنجاح ولله الحمد في عدة عمليات نفذتها فرق التحريات.

مبينا انه في العملية اﻷولى تمكن رجال التحريات من ضبط شاب في العقد الثاني من العمر أثناء قيامة بالسرقة من المركبات باسلوب مبتكر معترفا بسرقة مبالغ مالية وجوالات من تلك المركبات.

وفي العملية الثانية تم القبص على مواطن عقب قيامة بالدخول لغرف عمالة بابوعريش وسرقة محافظهم وجوالاتهم حيث ضبطت المسروقات بحوزته في حينه.

مضيفا بانه في العملية الثالثة قبضت إدارة التحريات على 4 أشخاص من جنسية عربية لقيامهم بسرقة خزنه بداخلها كمية من الذهب والمجوهرات الثمينة والجوالات من داخل أحد المنازل بمحافظة صبيا وعند التحقيق معهم أعترفوا بأخذ مابداخل الخزنه وبيعه ﻷحد محلات الذهب بأحد المسارحة والتخلص منها بإلقاءها بأحد اﻷودية وباﻹنتقال للموقع عثر عليها فارغة بالفعل.

وأشار الزهراني بأن تلك الجهود حظيت بإهتمام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وبمتابعة من معالي مدير الامن العام.

من جهته نقل مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكر وتقدير صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان للفرق القابضة على جهودهم حاثا على بذل المزيد ومتمنيا لهم التوفيق دائما.