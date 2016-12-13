الهلال يستعيد ياسر الشهراني قبل موقعة النصر

شارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بنادي الهلال، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي عصر الثلاثاء، فيما بث الموقع الأزرق الخبر عبر موقعه الرسمي في تويتر.

من جانبه أجرى ماجد النجراني مراناً لياقياً باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، فيما لم يشارك اللاعب ياسر القحطاني بالمران؛ بعد أن أذن له الجهاز الفني بالمغادرة إلى دبي إثر حصوله على جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في فئة الرياضة.

ومن المؤكد أن يؤدي الفريق الهلالي مرانًا مغلقًا عصر يوم غد الأربعاء؛ تحضيرًا لمواجهة النصر مساء الجمعة.