الشرقية.. 10 جمعيات خيرية و32 أسرة منتجة بـ ” صنعتي “

شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بفعاليات معرض الأسر المنتجة (صنعتي 2016م) ، والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، وبتنظيم من غرفة الشرقية، ويستمر حتى السبت 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 أسرة منتجة وحرفيا و14 جمعية ومركزين تنمية مجتمعية، يسوقون منتجاتهم عبر أجنحة مجانية، وذلك على أرض معارض شركة الظهران إكسبو.

وتضمنت مشاركة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمركزين تنمية مجتمعية ومكتب الضمان النسوي بالدمام و بعشرة جمعيات خيرية و32 أسرة منتجة تحت اشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدمام ومركز التنمية الاجتماعية بالقطيف ومكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالدمام .

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن احمد الغامدي سررنا بما رأيناه من اعمال جيدة للأسر المنتجة والذي نظمته الغرفه التجارية بالمنطقة الشرقية وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ، موضحا بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرات في جملتها تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاستقرار الأسري والتنمية الشاملة بالمعنى الواسع للتنمية المتعدد المداخل والمتنوع في المخرجات فيما تهدف مبادرة انتاجي والتي تعني بالأسر المنتجة إلى تنشيط برامج الأسر المنتجة ومساعدتها على إيجاد منافذ تسويقية لمنتوجاتها، وإصدار أدلة تسويقية للأسر المنتجة ونشرها ،ومنها الدليل التسويقي لمنتجات الأسر المنتجة الذي يهدف للتعريف بالأسر المنتجة في كل منطقة من مناطق المملكة والتعريف بالمنتج الذي تتميز به، وطريقة التواصل معها.

وأكد مدير عام الفرع الغامدي على أن مبادرة انتاجي تسعى بشكل رئيسي إلى دعم الأسر المنتجة ماديا لإيجاد منافذ تسويقية لمنتجات الأسر، كذلك اقتراح تشريعات تحمي الأسر المنتجة وتدعمها، ويتمثل نطاق المبادرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، كما تتضمن فعاليات المبادرة تسهيلات في تقديم المنح المالية كذلك مواقع ثابته لتسويق المنتجات وإصدار أدلة تسويقية لهذه الأسر ونشرها، وتشارك عدة جهات في هذه المبادرة وهي الإدارة العامة لتنمية المجتمع والصندوق الخيري الاجتماعي كذلك وكالة الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والتعاونية الحرفية وبنك التسليف.

وذكر مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف حميد السفياني بأن مركز تنمية الدمام يرعى مجموعه من الاسر المنتجة ويستهدف تحويل الاسر المنتجة الى اسر مستقلة ماديا عن طريق تدريبهم وتأهيلهم وتطوير قدراتهم ، ويقدم دورات وورش عمل تدريبية سواء في مجال الحرف او تطوير المنتج ورفع الجودة للإنتاج او التسويق وآلياته ، بالإضافة الى التسويق الالكتروني ضمن مواقع متعددة واعداد احصائيات عن الاسر المنتجة والمساهمة في ابراز منتجات الاسر المنتجة في المعارض بمسابقات عن المستوى المحلي والاقليمي وكذلك بناء الشركات المجتمعية التي تسعى الى تطوير الاسر المنتجة .