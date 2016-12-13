 مدرب الاتفاق جاريدو: احترم الشباب ومدربه ومباراتنا معه ستكون صعبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مسؤول أممي: مذبحة حلب الوحشية تتكرر في أماكن أخرى للنساء.. وظائف إدارية شاغرة في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء لصحة أفضل.. لا ترتب سريرك في الصباح ! قسم الكلى يحتفل بالزارعين الهلال الاحمر يستقبل تعليم تبوك لمعرضه الدائم الملك سلمان يطمئن في اتصال هاتفي على صحة أمير الكويت الحوثيون يجندون 670 طفلاً دون 14عاماً لسد عجز مقاتيلها أمير جازان يفتتح المستشفى العام بالريث ويرأس الجلسة الختامية لمجلس المنطقة الخاصة ويبحث احتياجات المحافظة السواط يطلق برنامج تأهيل القيادات مدرب الاتفاق جاريدو: احترم الشباب ومدربه ومباراتنا معه ستكون صعبة الشرقية.. 10 جمعيات خيرية و32 أسرة منتجة بـ ” صنعتي “ خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد

مدرب الاتفاق جاريدو: احترم الشباب ومدربه ومباراتنا معه ستكون صعبة

مدرب الاتفاق جاريدو: احترم الشباب ومدربه ومباراتنا معه ستكون صعبة
المناطق - عبدالرحمن القحطاني
أبدى مدرب الاتفاق خوان جاريدو احتراماً كبيراً لفريق الشباب ومدربه السعودي سامي الجابر وذلك قبل مواجهة الفريقين بعد غدٍ (الخميس) في الجولة الـ 13 من دوري (جميل) السعودي للمحترفين.


وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي عقده إلى جانب مدافع الفريق عمر السنين للحديث حول مواجهة الفريقين: “‏الشباب فريق منظم، ويملك مدرباً على أعلى مستوى، ولاعبين حماسيين، وأصحاب إمكانات عالية، وهو ما يجعل المباراة صعبة وتحتاج لمجهودات كبيرة”.

وأضاف: “ينبغي علينا احترام الشباب،  وسنعمل على نقاط ضعفه وتعزيز قوتنا، فضلاً عن حاجة المباراة إلى تركيز عالٍ لتحقيق النتيجة الإيجابية”

من جهته أكد عمر السنين على تشابه الفريقين في كثير من الجوانب، متوقعاً بأن تشهد المباراة إثارة وندية بالغتين”.

وأضاف: “‏فريفنا يتشابه مع الشباب في كثير من الأمور والطموحات وحتى النقاط ولذلك المباراة ستشهد ندية عالية. سنتعامل مع المواجهة بأهمية بالغة حتى لا نفرط في نقاطها”.

من جهة ثانية اجتمع رئيس النادي خالد الدبل بلاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم حيث طالبهم بالاستفادة من مباراة القادسية الماضية بكل أحداثها لتكون دافعاً للخروج بمستوى ونتيجة إيجابيتين أمام الشباب.

وعلى صعيد التدريبات فقد تضاءلت حظوظ مهاجم الفريق محمد الكويكبي في المشاركة أمام الشباب حيث لا زال يخضع لتدريبات تأهيلية بعد الإصابة التي لحقت به جراء الحادث المروري الذي تعرض له الأسبوع الماضي.

وكان جاريدو قد ركز على الجوانب التكتيكية في تدريب اليوم حيث وضع تصوراته الفنية للمباراة مع تعليف اختياره للتشكيلة النهائية حتى التدريب الأخير الذي سيؤديه في الرياض التي سيصلها غدا الأربعاء.

unnamed (3)

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>