مدرب الاتفاق جاريدو: احترم الشباب ومدربه ومباراتنا معه ستكون صعبة

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي عقده إلى جانب مدافع الفريق عمر السنين للحديث حول مواجهة الفريقين: “‏الشباب فريق منظم، ويملك مدرباً على أعلى مستوى، ولاعبين حماسيين، وأصحاب إمكانات عالية، وهو ما يجعل المباراة صعبة وتحتاج لمجهودات كبيرة”.

وأضاف: “ينبغي علينا احترام الشباب، وسنعمل على نقاط ضعفه وتعزيز قوتنا، فضلاً عن حاجة المباراة إلى تركيز عالٍ لتحقيق النتيجة الإيجابية”

من جهته أكد عمر السنين على تشابه الفريقين في كثير من الجوانب، متوقعاً بأن تشهد المباراة إثارة وندية بالغتين”.

وأضاف: “‏فريفنا يتشابه مع الشباب في كثير من الأمور والطموحات وحتى النقاط ولذلك المباراة ستشهد ندية عالية. سنتعامل مع المواجهة بأهمية بالغة حتى لا نفرط في نقاطها”.

من جهة ثانية اجتمع رئيس النادي خالد الدبل بلاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم حيث طالبهم بالاستفادة من مباراة القادسية الماضية بكل أحداثها لتكون دافعاً للخروج بمستوى ونتيجة إيجابيتين أمام الشباب.

وعلى صعيد التدريبات فقد تضاءلت حظوظ مهاجم الفريق محمد الكويكبي في المشاركة أمام الشباب حيث لا زال يخضع لتدريبات تأهيلية بعد الإصابة التي لحقت به جراء الحادث المروري الذي تعرض له الأسبوع الماضي.

وكان جاريدو قد ركز على الجوانب التكتيكية في تدريب اليوم حيث وضع تصوراته الفنية للمباراة مع تعليف اختياره للتشكيلة النهائية حتى التدريب الأخير الذي سيؤديه في الرياض التي سيصلها غدا الأربعاء.