أمير جازان يفتتح المستشفى العام بالريث ويرأس الجلسة الختامية لمجلس المنطقة الخاصة ويبحث احتياجات المحافظة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم مستشفى الريث العام، وذلك في مستهل جولته التفقدية لمحافظة الريث التي تأتي في إطار الجولات التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة .

وفور وصول سموه مقر المستشفى قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بتدشين عمل المستشفى، ثم تجول سموه والحضور على أقسام المستشفى الذي بلغت تكلفته الإجمالية “٢٦،٩٥٠،٠٠٠” ريال، استمع خلالها لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور محمد بن خالد عبدالعالي عن المستشفى والخدمات التي يقدمها لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة جازان مشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي في الريث بمنطقة جازان، ثم اطلع عقب تدشين المشروع الذي يشمل تنفيذ ” ٥٥” وحدة سكنية بأكثر من “٢٠” مليون ريال على نموذج من الوحدات السكنية والموافق الخدمية بالمساندة بالمشروع مسجد ومركز اجتماعي وثقافي ومركز للتدريب والتأهيل.

إثر ذلك دشن الأمير محمد بن ناصر مشروع الساحة الشعبية وحديقة الريث.