عقب ذلك شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان حفل أهالي محافظة الريث بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة وذلك بساحة الاحتفالات بالمحافظة.
وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الشيخ مغدي بن جابر الريثي رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة بسمو أمير المنطقة معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.
واستعرض ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات معرباً عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان نظير اهتمام سموه بالمحافظة التي تحتضن العديد من المواقع السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف الزوار والسياح على مدار العام.
عقب ذلك دشن سمو أمير المنطقة المشروعات المنفذة بالمحافظة في مجالات الطرق والمياه والصحة والتعليم والكهرباء والبلديات بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار و” ٢٠٠” مليون ريال.
ثم ألقيت قصيدتان شعريتان , بعدها تسلم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية بالمناسبة.
حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن ووكيل الأمارة للشؤون التنموية أحمد بن عبدالله زعلة ، ومدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي وأمين المنطقة محمد بن عبدالله الشايع ومحافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن وأعضاء مجلس المنطقة وعدد من المسؤولين .
أمير جازان يفتتح المستشفى العام بالريث ويرأس الجلسة الختامية لمجلس المنطقة الخاصة ويبحث احتياجات المحافظة
عقب ذلك شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان حفل أهالي محافظة الريث بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة وذلك بساحة الاحتفالات بالمحافظة.
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