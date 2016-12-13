 أمير جازان يفتتح المستشفى العام بالريث ويرأس الجلسة الختامية لمجلس المنطقة الخاصة ويبحث احتياجات المحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير جازان يفتتح المستشفى العام بالريث ويرأس الجلسة الختامية لمجلس المنطقة الخاصة ويبحث احتياجات المحافظة

أمير جازان يفتتح المستشفى العام بالريث ويرأس الجلسة الختامية لمجلس المنطقة الخاصة ويبحث احتياجات المحافظة
جازان- أمل بهكلي
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم مستشفى الريث العام، وذلك في مستهل جولته التفقدية لمحافظة الريث التي تأتي في إطار الجولات التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة .
وفور وصول سموه مقر المستشفى قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بتدشين عمل المستشفى، ثم تجول سموه والحضور على أقسام المستشفى الذي بلغت تكلفته الإجمالية “٢٦،٩٥٠،٠٠٠” ريال، استمع خلالها لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور محمد بن خالد عبدالعالي عن المستشفى والخدمات التي يقدمها لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة جازان مشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي في الريث بمنطقة جازان، ثم اطلع عقب تدشين المشروع الذي يشمل تنفيذ ” ٥٥” وحدة سكنية بأكثر من “٢٠” مليون ريال على نموذج من الوحدات السكنية والموافق الخدمية بالمساندة بالمشروع مسجد ومركز اجتماعي وثقافي ومركز للتدريب والتأهيل.
إثر ذلك دشن الأمير محمد بن ناصر مشروع الساحة الشعبية وحديقة الريث.
كما رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بت عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة اليوم الجلسة الختامية للمجلس في دورته الرابعة والأخيرة للعام المالي الحالي والمخصصة لبحث الاحتياجات التنموية بمحافظة الريث وذلك بقاعة الاجتماعات بساحة الاحتفالات بالمحافظة.
وأوضح وكيل امارة المنطقة لشؤون التنمية أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة أن سمو أمير المنطقة افتتح الجلسة بكلمة توجيهية أكد خلالها أهمية الجلسة التي خصصت لبحث احتياجات محافظة الريث من الخدمات والمشروعات التنموية كما هي عادة المجلس بعقد واحدة من جلساته في كل دورة انعقاد بإحدى محافظات المنطقة للوقوف على المشروعات المنفذة بها والتي تحت التنفيذ وما يحتاجه المواطن من خدمات.
وأكد سموه أهمية الدور التكاملي بين مجلس المنطقة والمجلسين البلدي والمحلي بكل محافظة للرفع باحتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها بما يضمن تحديد الاحتياجات وفق آليات وخطط تضمن تنفيذ المشروعات وفق الخطط الزمنية والأوليات المحددة مشيرا إلى عقد جلسة المجلس بمحافظة الريث للاجتماع بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي والمشائخ والشباب لتبادل الآراء المختلفة واستعراض العوائق والسلبيات لتجاوزها سعيا للوصول إلى التنمية المتوازنة في جميع المحافظات.
وشدد سمو أمير منطقة جازان على ضرورة تنفيذ المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة حاثا المسؤولين إلى مزيد من العمل الجاد والمخلص.
وبين أمين عام مجلس المنطقة أن المجلس بحث خلال الجلسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن مناقشة وبحث احتياجات محافظة الريث والمراكز والقرى التابعة لها في المجالات التعليمية والصحية والمياه والكهرباء وغيرها من المجالات إضافة إلى جملة من الموضوعات المتعلقة باحتياجات محافظة الريث حيث استمع الجميع إلى توجيهات سمو أمير منطقة جازان حيالها.

عقب ذلك شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان حفل أهالي محافظة الريث بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة وذلك بساحة الاحتفالات بالمحافظة.
وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الشيخ مغدي بن جابر الريثي رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة بسمو أمير المنطقة معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.
واستعرض ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات معرباً عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان نظير اهتمام سموه بالمحافظة التي تحتضن العديد من المواقع السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف الزوار والسياح على مدار العام.
عقب ذلك دشن سمو أمير المنطقة المشروعات المنفذة بالمحافظة في مجالات الطرق والمياه والصحة والتعليم والكهرباء والبلديات بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار و” ٢٠٠” مليون ريال.
ثم ألقيت قصيدتان شعريتان , بعدها تسلم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية بالمناسبة.
حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن ووكيل الأمارة للشؤون التنموية أحمد بن عبدالله زعلة ، ومدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي وأمين المنطقة محمد بن عبدالله الشايع ومحافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن وأعضاء مجلس المنطقة وعدد من المسؤولين .
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