الهلال الاحمر يستقبل تعليم تبوك لمعرضه الدائم

إلحاقاً لما تم نشره سابقاً فيما يخص اتفاقية الهيئة بالمنطقة مع إدارة تعليم لاستقطاب الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بمدارس تبوك لزيارة المعرض الدائم للتوعية والاعلام فقد تشرف فرع الهيئة بزيارة سعادة مدير عام التعليم بمنطقة تبوك د عمر ابو هاشم وكان في استقباله سعادة مدير عام الإدارة بمنطقة تبوك الاستاذ حسين غالب البلوي حيث تم الاطلاع في بداية الزياره على المعرض واستمع الى شرح عن مايحتويه المعرض من تجهيزات ووسائل توعوية ومراحل عمل وتطور الهيئة والاجهزه الطبية ومحتويات وتجهيزات سيارات الإسعاف بالإضافة إلى دمى تدريبية كوسائل شرح للزوار عن بعض الحالات الشائعة وكيفية التعامل معها.

كما اطلع سعادته على التقنية الموجوده بالعمليات وبرامج متابعة انتاجية الموظفين وطرق استقبال البلاغات وترحيلها

وفي نهاية الزياره اعرب سعادة الاستاذ حسين البلوي عن شكره لسعادة الدكتور لهذه الزياره التي من شأنها استهداف الشريحة الاكبر من المجتمع وهي فئة الطلاب ويأتي ذلك توافقاً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

الجدير بالذكر بأن المعرض شهد خلال الاسبوعين الماضيين زيارات مكثفة استفاد منها مايزيد عن ١٠٠٠ طالب وطالبه وسيتمر المعرض طوال العام في استقبال الزوار بالتنسيق مع قسم الاعلام والتوعية بالمنطقة .