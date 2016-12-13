 قسم الكلى يحتفل بالزارعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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قسم الكلى يحتفل بالزارعين

قسم الكلى يحتفل بالزارعين
المناطق - أملج - فايز السميري
في بادرة تدل على أسمى آيات الوفاء والعلاقة المميزة احتفل قسم الكلى بمستشفى أملج العام بحضور عميد الكلية الجامعية بمحافظة أملج الدكتور علي القرني ومشرف القطاع الصحي باملج عبدا لله عياد الفايدي ومدير مستشفى أملج العام طلال الجميدي ومدير الصحة العامة أحمد محمد سلمي الرفاعي، ومساعد مدير المستشفى خالد مصلح العنزي وعدد من منسوبي صحة أملج ، بتكريم المرضى الذين تمت زراعة كلى لهم وانقطعت علاقتهم بفضل الله بقسم الغسيل الكلوي بعد أجراء عملية زراعة الكلى التي تكللت بحمدالله بالنجاح ، حيث رحب بالحضور مشرف القطاع الصحي باملج عبدالله عياد الفايدي مقدما شكره لكل من حضر وشرف هذه المبادرة والتكريم ،وقد قام طبيب الكلى الطبيب محمد الصديق الشيخ بشرح لإمراض الكلى والوقاية ،وكذلك أسباب ومضاعفات الفشل الكلوي وطرق العلاج و تقديم النصائح والارشادات لمرضى زراعة الكلى،من ناحيته عبر المشرف على القطاع الصحي بمحافظة أملج عبدالله عياد الفايدي إن هذه البادرة المباركة من قسم الكلى هي أصدق دليل على مايتمتع به العاملات والعاملين بالقسم من قيم فاضله وعلاقة حميمية ارتبطت مع مرضاهم فأصبحوا أسرة واحدة تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم وكان لزاماً على القطاع الصحي والمستشفى أن يدعما ويشجعا هذه اللفته الإنسانية الرائعة، وأضاف الفايدي إن هذا العمل ليس بمستغرب على قسم الكلى فهو صاحب التميز والجودة التي تتحقق في كل مايقدمه،داعيا الله سبحانه وتعالى بشفاء الزارعين للكلى ومقدما شكره وتقديره للمتبرعين كما قدم شكره وتقديره لجميع العاملين بالقسم داعيا الله أن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم الله لما يحب ويرضى، وفي ختام الاحتفال تم تكريم المساهمين والمشاركين في الاحتفال

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