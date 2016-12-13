لصحة أفضل.. لا ترتب سريرك في الصباح !

خلصت دراسة إلى أن عث الغبار، وهي كائنات دقيقة تعيش داخل الأسرّة، تنمو بشكل أفضل داخل الأسرّة المُرتبة، وأنه في المُقابل، تقلّ فُرص نمو العث في الأسرّة غير المُرتبة.

وأوضحت الدراسة، التي نقلتها صحيفة “إندبندنت”، أن ترتيب السرير في الصباح قبل الذهاب إلى العمل، يؤدي إلى حبس العث داخل فرش السرير، ما يؤدي إلى تكاثرها.

وأثناء وجودها داخل فرش السرير، يقتات العث على خلايا الجلد البشرية، وتترك وراءها تركيبات كيماوية تؤدي إلى أعراض شبيهة بالربو.

وفي المُقابل، إذا تُرك السرير من دون ترتيب، فإن العث يتعرض للشمس والهواء، ما يؤدي إلى جفافها وموتها.