 للنساء.. وظائف إدارية شاغرة في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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للنساء.. وظائف إدارية شاغرة في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء

للنساء.. وظائف إدارية شاغرة في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء
المناطق - وكالات:

أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في المنطقة الشرقية (تراحم الشرقية)، عن توفر فرص وظيفية مميزة بالقسم النسائي.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– موظفة إدارية
– مصممة جرافيكس
– مسؤولة إعلام حديث
– أخصائية تسويق

واشترطت أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل (بكالوريوس) على الأقل في نفس المجال المتقدم له، وأن تكون المتقدم لديها خبرة في مجال العمل، وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

فيما تضمنت المميزات، راتب أساسي شهري، تأمينات إجتماعية، إجازة سنوية، إجازة يومين في الأسبوع، دوام فترة واحدة فقط”.

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية لبريد اللجنة: info@trahum.org في موعد أقصاه الخميس الموافق 1438/3/23هـ.

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