أمريكا: وقف إطلاق النار في حلب لن ينهي إراقة الدماء

قالت وزارة الخارجية الأمريكية،إنها اطلعت على تقارير عن وقف لإطلاق النار في مدينة حلب السورية المحاصرة بوساطة تركية وروسيا، وإنها سترحب بهذا التطور إذا أفضى إلى وقف القصف وسمح للمواطنين بمغادرة المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، أنه ليس لديه سبب يدفعه للاعتقاد بأن تقارير وقف إطلاق النار غير حقيقية لكنه لا يستطيع تأكيدها على نحو مستقل.

وتابع أن “وقف إطلاق النار في حلب لن يعني نهاية إراقة الدماء في سوريا وحث الفصائل المختلفة على العودة إلى المحادثات السياسية بغية إنهاء الحرب”.

واستطرد في إفادة صحافية: “سنتابع هذا عن كثب. من الواضح أنه إذا كان هذا حقيقياً وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار- لا يوقف القصف والعنف فحسب وإنما يسمح للناس بمغادرة حلب بأمان- فسنرحب به”.