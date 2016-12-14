 أمريكا: وقف إطلاق النار في حلب لن ينهي إراقة الدماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

19 مليار ريال رسوم الأراضي البيضاء المسجلة في 3 مدن سنويا تعرف على أبرز أسباب احمرار العينين بجوازات مزورة.. تسلل إيرانيين إلى بريطانيا لتنفيذ أعمال إرهابية مأرب.. العثور على شبكة ألغام وعبوات ناسفة على شكل أحجار زرعها الحوثيون واقع طرق التدريس في مدارس التعليم العام لاعب إيراني يفضح مسؤولي بلاده: “يطالبوننا بسرقة الفنادق أثناء مشاركاتنا في الخارج” هذا المُسن أشعل مواقع التواصل بنومه على الرصيف في البرد القارس صالح كامل: “ترمب أفضل من اللي يطبطب ويعطي خوازيق” أسعار النفط ترتفع 104 % خلال العام الجاري أمريكا: وقف إطلاق النار في حلب لن ينهي إراقة الدماء اليمن .. الانقلابيون يعينون رئيساً لأركان لميليشياهم رويترز: وقف إطلاق النار في حلب

أمريكا: وقف إطلاق النار في حلب لن ينهي إراقة الدماء

أمريكا: وقف إطلاق النار في حلب لن ينهي إراقة الدماء
المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية،إنها اطلعت على تقارير عن وقف لإطلاق النار في مدينة حلب السورية المحاصرة بوساطة تركية وروسيا، وإنها سترحب بهذا التطور إذا أفضى إلى وقف القصف وسمح للمواطنين بمغادرة المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، أنه ليس لديه سبب يدفعه للاعتقاد بأن تقارير وقف إطلاق النار غير حقيقية لكنه لا يستطيع تأكيدها على نحو مستقل.

وتابع أن “وقف إطلاق النار في حلب لن يعني نهاية إراقة الدماء في سوريا وحث الفصائل المختلفة على العودة إلى المحادثات السياسية بغية إنهاء الحرب”.

واستطرد في إفادة صحافية: “سنتابع هذا عن كثب. من الواضح أنه إذا كان هذا حقيقياً وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار- لا يوقف القصف والعنف فحسب وإنما يسمح للناس بمغادرة حلب بأمان- فسنرحب به”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>