أسعار النفط ترتفع 104 % خلال العام الجاري

قفزت أسعار النفط أمس إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015، لترتفع من أدنى مستوى لها سجلته عند 27.88 دولار للبرميل في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، لترتفع مكاسب النفط بنسبة 100 في المائة من أدنى مراكزه في 2016.

واستهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع الجاري على تسجيل مكاسب قياسية تجاوزت 6.5 في المائة وهو أعلى مستوى منذ منتصف العام الماضى 2015 وذلك كنتيجة مباشرة لنجاح منظمة أوبك والمنتجين المستقلين فى إبرام أول اتفاقية لخفض إنتاج “المستقلين” السبت الماضي بنحو 558 ألف برميل يوميا وتنفذ اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) المقبل، ويتم تقييمها بعد ستة أشهر والنظر في إمكانية تجديدها، حسبما نقلت “الاقتصادية”.

وكانت أسعار النفط الخام قد ربحت نحو 19 في المائة عقب التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج داخل منظمة أوبك بنحو 1.2 مليون برميل يوميا فى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلا أن المكاسب تقلصت نسبيا قبل اجتماع “أوبك” مع المستقلين في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بسبب حالة الترقب لنتائج الاجتماع.

وتوقع مراقبون في السوق استمرار المكاسب والقفزات السعرية للنفط الخام على مدار الأسبوع وسط أجواء من الثقة والتفاؤل تهيمن على الأسواق مع نجاح المنتجين في “أوبك” وخارجها في التوصل إلى خطة خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل التي ستسهم على نحو كبير في إنهاء فائض المعروض في الأسواق وتحقيق توازن سريع بين العرض والطلب.