 صالح كامل: “ترمب أفضل من اللي يطبطب ويعطي خوازيق” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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صالح كامل: “ترمب أفضل من اللي يطبطب ويعطي خوازيق”

صالح كامل: “ترمب أفضل من اللي يطبطب ويعطي خوازيق”
المناطق - الرياض

قال صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة، إن وصول دونالد ترمب إلى رئاسة أمريكا، “أفضل من اللي يطبطب ويعطي الخوازيق”.

وأضاف خلال وفقاً لـ “CNN” على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في البحرين، رداً على سؤال حول مستقبل العلاقة بين ترامب ودول الخليج: “إذا كان اتجاه ترامب عدائياً وكل ما قاله في البدء كان صحيحاً، فمن الجيد لنا أن نعرف، وذلك أحسن ممن يكون اتجاهه (طبطبة على الظهر وأخذ خوازيق)”.

وأوضح: “على الاقل تعرف أنه لا يحبك، أحسن من الذي يحضنك ويعطيك خوازيق، وهذا هو ما يجري في المنطقة كلها. من اخترع الفوضى الخلّاقة؟ من اخترع الربيع العربي؟ أليس أصدقاءنا؟ طيب!”

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