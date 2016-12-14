هذا المُسن أشعل مواقع التواصل بنومه على الرصيف في البرد القارس

أشعلت تغريدة نشرها مواطن لمُسن ينام على الرصيف، مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكان المواطن قد نشر تغريدة قال فيها: “الجو البارد وعلى الرصيف!! مشهد كنت لا أظن أني أراه طوال حياتي في السعودية”، وأرفق بها صورة للمسن وهو نائم على أحد أرصفة الشارع العام.

وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع التغريدة، حيث رد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل قائلًا: “أخي عبدالعزيز.. اشكر لك تفاعلك وقد تم الوصول للحالة ونقله لدار ضيافة المسنين بعد الاطمئنان عليه”، مرفقًا بذلك صورة للمسن وهو يتلقى العناية اللازمة محاطًا بالمختصين في دار الضيافة.