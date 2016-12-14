 تعرف على أبرز أسباب احمرار العينين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تعرف على أبرز أسباب احمرار العينين

تعرف على أبرز أسباب احمرار العينين
المناطق - وكالات

يعاني كثيرون من احمرار العينين بشكل مؤقت أو مزمن لأسباب عديدة، الأمر الذي يعد محرجاً في بعض الأحيان خاصة أثناء مقابلات التوظيف.

ومن منطلق أن أول ما يقع النظر عليه عند لقاء أي شخص هو عينيه، يجب علينا المحافظة عليها حتى لا نبدو في حالة صحية سيئة.

وهناك 7 أسباب مفاجئة لاحمرار العينين، عليك بتجنبها قدر المستطاع إذا أردت أن تبدو دائماً بمظهر صحي ولائق، وهي كالآتي:

1- عدم الرمش
التركيز أثناء العمل والتحديق في شاشة الكمبيوتر أو عند استخدام الهاتف المحمول، الأمر الذي يترتب عليه عدم الرمش بالعينين مما يسبب جفافها وينتج عنه احتقان العينين واحمرارها.
2- الحساسية
تتسبب الحساسية الموسمية أيضاً في احمرار العينين، نتيجة انتشار بعض مسببات الحساسية في الجو مثل حبوب اللقاح التي تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية في العينين.
3- بعض الأدوية
المضادات الحيوية والمهدئات يمكن أن تسبب جفاف العينين، مما يتسبب في احتقانها.
4- المشروبات الكحولية
تناول المشروبات الكحولية يتسبب في تمدد الأوعية الدموية بالجسم ما يجعلها تحتقن، الأمر الذي يضر بوضوح في العينين.
5- التدخين
يؤدي التدخين إلى جفاف العينين، كما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية ما يظهر على هيئة احمرار بالعينين، وينطبق هذا أيضاً في حالات التدخين السلبي.
6- السباحة
يتعرض كثير من الأشخاص إلى احمرار العينين بعد السباحة سواء في البحر بسبب ملوحة مياهه، أو في حمامات السباحة بسبب الكلور الأمر الذي ينتج عنه تهيج في العينين واحمرار شديد فيها.
7- الإجهاد
القلق والإجهاد يسببان احمرار العين، وذلك لأن التوتر يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ الأمر الذي يؤثر على الأعصاب البصرية ويؤدي إلى احتقان العينين.

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