19 مليار ريال رسوم الأراضي البيضاء المسجلة في 3 مدن سنويا

يتوقع أن تبلغ الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء المسجلة في المدن الثلاث الرئيسة (الرياض وجدة والدمام)، نحو 19.3 مليار ريال سنويا.

ويبلغ متوسط القيمة السوقية لمساحات الأراضي البيضاء في المدن الثلاث نحو 773.5 مليار ريال، حسب متوسط سعر المتر المربع السكني والتجاري الصادرة عن وزارة العدل السعودية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو آخر شهر ميلادي متاح.

ونظرا لعدم توافر بيانات تفصيلية تشير إلى نسبة الأراضي المطورة وغير المطورة من المساحات المعلنة، افترض التقرير أن جميع مساحات الأراضي غير مطورة، لحين إعلان وزارة الإسكان عن البيانات التفصيلية، حسبما نقلت “الاقتصادية”.