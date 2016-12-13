دراسة: الزواج الناجح يحسن صحتك.. و”الفاشل” يصيبك بالأمراض

الزواج من الشخص غير المناسب يتسبب في العديد من المشكلات النفسية كالشعور بالإحباط وعدم القدرة على استكمال الحياة الزوجية نتيجة التصرفات الغير مناسبة التي يقوم بها الشخص الآخر والتي كانت غير متوقعة قبل الزواج.

لكن تأثير الزواج من الشخص الغير مناسب ليس نفسي فقط وإنما عضوي أيضًا، حيث ذكرت دراسة علمية نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الزواج من شخص مناسب يتسبب في الإصابة بالمشكلات الصحية والتأثير على صحة أعضاء الجسم بالضرر، على العكس فالزواج من الشخص المناسب يتسبب في التحسين من صحة الشريك.

وتمت تلك الدراسة على يد الدكتور بيل تشوبيك الباحث بجامعة ميتشيجان الأمريكية، والذي أجرى الدراسة على حوالي 2000 زوج وزوجة ولمدة ست سنوات.

حيث أظهرت النتائج أن الزوجين السعيدين أفضل صحة وأقل تعرضًا لأمراض القلب والسكري مقارنة بالأزواج البائسين.

وقال تشوبيك معلقًا على نتيجة الدراسة “إن الصحة الجيدة يمكن أن تتأثر سلبًا بوجود شريك غير مناسب”,