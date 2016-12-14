تعيين نوف حماد سفيرة لبادر

ضمن مبادرة اطلق مشروعك الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في بادر لحاضنات التقنية تم تعيين الأستاذة نوف حماد سفيرة لبادر.

ونوف حماد فازت بالمركز الأول في مسابقة ستارت آب ويكند 2016 عن تطبيق “واحدون” لتحسين تواصل أطفال التوحد وزيادة مهاراتهم.

نوف خالد حماد، من المدينة المنورة، “طالبة في جامعة طيبة، شابة طموحة، ولديها شغف بالعلوم والإبداع، وريادة الأعمال.

وعن تعيينها سفيرة لبادر ذكرت : “بأن الفتاة السعودية قادرة على الإبداع في كافة المجالات العلمية والعملية، وأتمنى من الله أن نكون أفراداً نافعين لمجتمعنا ولوطننا وأن نحقق رؤية ٢٠٣٠ على أكمل وجه بإذن الله، وأهدي هذا التعيين الذي أعتز به لوطني الحبيب الذي قدم لنا الكثير ولكل من ساندني ولعائلتي الكريمة متمنية التوفيق للجميع.