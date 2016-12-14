 بحكم قضائي .. جلد مراجع 70 جلدة أمام مستشفى ظهران الجنوب بعد اعتداءه على طبيبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بحكم قضائي .. جلد مراجع 70 جلدة أمام مستشفى ظهران الجنوب بعد اعتداءه على طبيبة

بحكم قضائي .. جلد مراجع 70 جلدة أمام مستشفى ظهران الجنوب بعد اعتداءه على طبيبة
المناطق- عسير

ذكرت مصادر صحفية أن مراجع كان قد قام بالاعتداء على طبيبة تعمل في مستشفى ظهران الجنوب ، وأحيلت القضية آنذاك للجهات الأمنية ومنها للمحكمة العامة بمحافظة ظهران الجنوب التي أصدرت حكما يقضي بجلد المدان ٧٠ جلدة أمام المستشفى.

الجهات المعنية نفذت ظهر أمس الحكم بالجلد على المراجع أمام مستشفى ظهران الجنوب في منطقة عسير، بعد إدانته في قضية الاعتداء على الطبيبة وجرى تنفيذ الحكم أمام موظفي المستشفى والمراجعين قرب مبنى الإدارة بالمستشفى .

يذكر أن متابعة وزارة الصحة للقضية جاء لاهتمامها الكبير بحقوق منسوبيها والكوادر الطبية والتمريضية، حيث تابعت “الصحة” القضية مع الجهات المعنية لحين صدور الحكم وتنفيذه.

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