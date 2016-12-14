لجنة الدفاع المدني بمحافظة البدع تناقش مخاطر السيول والأمطار

ناقشت لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة البدع مخاطر السيول والأمطار وكيفية الاجراءات المطلوبة في حال حدوثها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بالمحافظة ، برئاسة وكيل المحافظ ابراهيم بن عيد المسعودي ومسؤولي الجهات الاعضاء في اللجنة ، حيث استعرض خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من محضر الاجتماع السابق، ثم استعراض جدول أعمال اللجنة الفرعية، حيث تمت مناقشة ما نفذ من توصيات بخصوص مخاطر السيول والأمطار وإزالة جميع ما يعترض الأودية ومجاري السيول ومناقشة خطط الجهات الحكومية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والعمل على تسهيل وصول آليات الدفاع المدني للمواقع وكذلك معرفة مدى جهازية واستعداد جميع الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.

وانتهى الاجتماع بأخذ التوصيات اللازمة لتنفيذ ما ورد من موضوعات في هذا الاجتماع، والحرص على تعاون الجهات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها للوصول للأهداف المرجوة لخدمة الوطن والمواطن والمقيم وتجنبهم الأخطار المحتملة.