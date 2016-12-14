اليوم .. أمطار خفيفة على الرياض والأطراف الشمالية

تشير نماذج الطقس العددية للتنبؤات الجوية لهذا اليوم إلى طقس غائم فوق أجزاء من الأطراف الشمالية وأجزاء من منطقة الرياض وجنوب غربي البلاد، ويتوقع أن تتخلله بعض الغيوم الماطرة، خاصةً فوق محافظتي طريف والقريات، وعلى أجزاء من غربي منطقة الرياض.

كما توجد بعض السحب الماطرة على طول السواحل الشمالية لمنطقة جازان، بينما تقل الفرص في باقي المناطق، في حين تتأثر معظم مناطق شرقي البحر المتوسط هذا اليوم بعبور منخفض جوي مصحوب بجبهة باردة، تسهم في تساقط الثلوج فوق تركيا وسورية ولبنان والأردن ثم يصل تأثيرها إلى المرتفعات الواقعة شمالي العراق وهضبة إيران، وقد تشمل الثلوج بنسب أقل شمال السعودية، ثم ينحسر سريعاً أثر هذا المنخفض يتبعه دخول مرتفع جوي بقيم ضغط عالية يتوغل إلى أقصى جنوب السعودية حاملا معه رياحا شمالية وشمالية غربية باردة يبدأ تأثيرها هذه الليلة فوق المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وقد تنخفض درجات الحرارة إلى صفر مئوي على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية، مع فرص لتشكل ظاهرة الصقيع على تلك المناطق.

كما يطرأ ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة السطحية فوق غرب المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية، كما تستمر مرتفعة في المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية وخفيفة في باقي المناطق.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الملحوظ فوق المناطق الوسطى والشرقية وعلى أجزاء من جنوب المناطق الشمالية، حيث تراوح ظهر هذا اليوم بين 22-25 درجة بينما تكون بين 9-15 درجة في تبوك والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين يكون معتدلا في المناطق الغربية التي تسجل درجات حرارة بين 25-28 درجة، وباردا نسبيا في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح هذا اليوم غربية إلى جنوبية غربية نشطة جداً في المناطق الشمالية والغربية والوسطى وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية تثير الأتربة والغبار بشكل ملحوظ، لذا على المسافرين عبر الطرق البرية الرابطة بين تلك المناطق توخي الحذر، حيث تجاوز سرعة الرياح 70 كيلو مترا في الساعة خاصةً في المناطق الشمالية وتبوك والمدينة المنورة وقد تصل إلى 90 كيلو مترا شمالي منطقة تبوك والجوف، كما تكون الرياح شمالية نشطة نسبيا في مياه البحر الأحمر وجنوبية نشطة في مياه الخليج العربي، لذا على مرتادي البحار توخي الحذر. وينتظر أن تكون فرص هطول الأمطار أقل في معظم مناطق المملكة غدا، عدا وجود بعض السحب المتفرقة فوق منطقة جازان قد تهطل منها أمطار خفيفة ومتفرقة خاصةً ناحية المحافظات والقرى الساحلية.

وتستمر الرياح نشطة في المناطق الشمالية والشرقية، وقد يصل أثر الرياح العاصمة الرياض مساء غد، كما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض فوق معظم المناطق ويتوقع أن يحل الصقيع فجر الجمعة في معظم المناطق الشمالية والشمالية الغربية وشمال منطقة القصيم.

وتشير خرائط الطقس إلى ضعف فرص هطول الأمطار خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع في معظم مناطق البلاد، ثم تبدأ في التحسن يوم الإثنين المقبل فوق منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية مع فرص كبيرة لتساقط الثلوج فوق صحاري تلك المناطق.