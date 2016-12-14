 مؤسسة الفكر العربي تختتم أعمال مؤتمرها “فكر15” في أبوظبي اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو .. افتتاح أول متجر في العالم بدون محاسب! “العمل” تطرح التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية..والإستقدام إلكترونيا وزير التعليم: ندرس ترشيد بعض التخصصات الجامعية حسب احتياجات سوق العمل انقلاب ناقلة وقود وإصابة سائقها بتبوك مؤسسة الفكر العربي تختتم أعمال مؤتمرها “فكر15” في أبوظبي اليوم اليوم .. أمطار خفيفة على الرياض والأطراف الشمالية لجنة الدفاع المدني بمحافظة البدع تناقش مخاطر السيول والأمطار في نهج ملكي منذ 92 عاما ..الملك يفتتح أعمال الشورى بخطاب يتضمن السياستين الداخلية والخارجية بحكم قضائي .. جلد مراجع 70 جلدة أمام مستشفى ظهران الجنوب بعد اعتداءه على طبيبة تعيين نوف حماد سفيرة لبادر مركز التنمية الاجتماعية في القطيف يشارك في صنعتي ٢ بالتعاون مع غرفة الشرقية تنمية الهدا وبلاد طويرق تطلق مسابقة “بيارق المعالي”..تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية

مؤسسة الفكر العربي تختتم أعمال مؤتمرها “فكر15” في أبوظبي اليوم

مؤسسة الفكر العربي تختتم أعمال مؤتمرها “فكر15” في أبوظبي اليوم
المناطق- أبو ظبي

تختتم اليوم فعاليات مؤتمر الفكر العربي “فكر15” والتي أقيمت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وبحضور الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي، تحت عنوان: “التكامل العربيّ: مجلس التعاون ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة”، وذلك لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، والذكرى الخامسة والأربعين لقيام دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

حيث يعقد المؤتمر جلسته العامة الثالثة والختامية وتتضمن ندوة حول التقرير العربي التاسع للتنمية الثقافية، إضافة إلى عرض خلاصات المؤتمر وتوصياته، والتي أقيمت في فندث سانت ريجس في أبوظبي.

1

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>