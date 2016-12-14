مؤسسة الفكر العربي تختتم أعمال مؤتمرها “فكر15” في أبوظبي اليوم

تختتم اليوم فعاليات مؤتمر الفكر العربي “فكر15” والتي أقيمت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وبحضور الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي، تحت عنوان: “التكامل العربيّ: مجلس التعاون ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة”، وذلك لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، والذكرى الخامسة والأربعين لقيام دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

حيث يعقد المؤتمر جلسته العامة الثالثة والختامية وتتضمن ندوة حول التقرير العربي التاسع للتنمية الثقافية، إضافة إلى عرض خلاصات المؤتمر وتوصياته، والتي أقيمت في فندث سانت ريجس في أبوظبي.