 انقلاب ناقلة وقود وإصابة سائقها بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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انقلاب ناقلة وقود وإصابة سائقها بتبوك

انقلاب ناقلة وقود وإصابة سائقها بتبوك
المناطق- تبوك

صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه في تمام الساعه ٤:٨ صباحاً من يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ٣ / ١٤٣٨ وردنا بلاغ عن انقلاب ناقلة وقود مقابل حي الحمراء بمدينة تبوك وعلى الفور تم تحريك ثلاث فرق اطفاء وعند وصول الفرق للموقع وجد ان الحادث عباره عن انقلاب ناقلة وقود محملة بمادة الديزل واصابة سائقها من الجنسية الاسيوية باصابات طفيفه وتم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الاحمر فتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمثل هذه الحالات وتفريغ جزء من الناقله في ناقله اخرى عن طريق الشركه التابعة لها وبعد الانتهاء من التفريغ تم تعديلها واخراجها بجوار الطريق الرئيسي وسلم الحادث للجهة المختصة.

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