 “العمل” تطرح التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية..والإستقدام إلكترونيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو .. افتتاح أول متجر في العالم بدون محاسب! “العمل” تطرح التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية..والإستقدام إلكترونيا وزير التعليم: ندرس ترشيد بعض التخصصات الجامعية حسب احتياجات سوق العمل انقلاب ناقلة وقود وإصابة سائقها بتبوك مؤسسة الفكر العربي تختتم أعمال مؤتمرها “فكر15” في أبوظبي اليوم اليوم .. أمطار خفيفة على الرياض والأطراف الشمالية لجنة الدفاع المدني بمحافظة البدع تناقش مخاطر السيول والأمطار في نهج ملكي منذ 92 عاما ..الملك يفتتح أعمال الشورى بخطاب يتضمن السياستين الداخلية والخارجية بحكم قضائي .. جلد مراجع 70 جلدة أمام مستشفى ظهران الجنوب بعد اعتداءه على طبيبة تعيين نوف حماد سفيرة لبادر مركز التنمية الاجتماعية في القطيف يشارك في صنعتي ٢ بالتعاون مع غرفة الشرقية تنمية الهدا وبلاد طويرق تطلق مسابقة “بيارق المعالي”..تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية

“العمل” تطرح التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية..والإستقدام إلكترونيا

“العمل” تطرح التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية..والإستقدام إلكترونيا
المناطق- الرياض

كشفت مصادر أنه يتوقع أن تطرح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع العام المقبل التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وتحويل عملية الاستقدام إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الاستقدام.

وكشفت المصادر – فضلت عدم ذكر اسمها – أنه ابتداء من 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لن تقبل السفارة السعودية معاملات استقدام العمالة السريلانكية إلا بالأسعار الجديدة التي تراجعت كلفة استقدامها من 23 ألف ريال إلى 1560 دولارا، أي ما يقارب 5500 ريال. حسبما تناولته “الاقتصادية”

وأضافت المصادر، أنه سيتم خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية من 18 آلاف ريال إلى 1600 دولار بما يعادل 6000 ريال خلال أربعة أشهر من الآن، كما سيفتح باب الاستقدام من الجنسية الإثيوبية التي ستعود إلى الواجهة بعد عودة أسعارها السابقة.

وأشارت إلى أن التعاقد سيكون إلكترونيا عن طريق موقع “مساند”، ولن يكون هناك استقدام عن طريق الحضور للمكاتب.

وبينت المصادر، أن الفلبين ربما تلجأ إلى دول أخرى بعد خفض كلفة الاستقدام في المملكة، مبررة أن الاتفاقية ستوقع بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية للأسعار الجديدة، إلا أنها لن تُجبر المكاتب على أن يوافقوا على التصدير.

من جهته، أبلغ  خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أصدرت تعميما بالتكلفة الجديدة الخاصة بالعمالة السريلانكية، مبينا أن تكلفة الاستقدام التي تدفع للمكتب السريلانكي يجب ألا تتجاوز 1560 دولارا اعتباراً من مطلع يناير”، لافتاً إلى أنه على المكاتب السعودية وضع هامش ربح بسيط يغطي تكاليفهم وأن يتم عرضها في “مساند”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>