“العمل” تطرح التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية..والإستقدام إلكترونيا

كشفت مصادر أنه يتوقع أن تطرح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع العام المقبل التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وتحويل عملية الاستقدام إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الاستقدام.

وكشفت المصادر – فضلت عدم ذكر اسمها – أنه ابتداء من 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لن تقبل السفارة السعودية معاملات استقدام العمالة السريلانكية إلا بالأسعار الجديدة التي تراجعت كلفة استقدامها من 23 ألف ريال إلى 1560 دولارا، أي ما يقارب 5500 ريال. حسبما تناولته “الاقتصادية”

وأضافت المصادر، أنه سيتم خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية من 18 آلاف ريال إلى 1600 دولار بما يعادل 6000 ريال خلال أربعة أشهر من الآن، كما سيفتح باب الاستقدام من الجنسية الإثيوبية التي ستعود إلى الواجهة بعد عودة أسعارها السابقة.

وأشارت إلى أن التعاقد سيكون إلكترونيا عن طريق موقع “مساند”، ولن يكون هناك استقدام عن طريق الحضور للمكاتب.

وبينت المصادر، أن الفلبين ربما تلجأ إلى دول أخرى بعد خفض كلفة الاستقدام في المملكة، مبررة أن الاتفاقية ستوقع بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية للأسعار الجديدة، إلا أنها لن تُجبر المكاتب على أن يوافقوا على التصدير.

من جهته، أبلغ خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أصدرت تعميما بالتكلفة الجديدة الخاصة بالعمالة السريلانكية، مبينا أن تكلفة الاستقدام التي تدفع للمكتب السريلانكي يجب ألا تتجاوز 1560 دولارا اعتباراً من مطلع يناير”، لافتاً إلى أنه على المكاتب السعودية وضع هامش ربح بسيط يغطي تكاليفهم وأن يتم عرضها في “مساند”.