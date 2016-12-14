 بالفيديو .. افتتاح أول متجر في العالم بدون محاسب! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالفيديو .. افتتاح أول متجر في العالم بدون محاسب!

المناطق- وكالات

أعلنت شركة أمازون رسمياً عن أول متجر حقيقي لها، وهو عبارة عن محل بقالة عادية من دون مُحاسب يتيح للمتسوقين أخذ ما يُريدون من دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير الدفع الطويلة.

فيتم اقتطاع المبلغ المطلوب من حساب المستخدم على موقع أمازون في أثناء الخروج من المحل. وتجري هذه الخدمة باستخدام تقنية الرؤية الحاسوبية والعديد من أجهزة الاستشعار التي تتعرف على المنتجات، تلك التي يشتريها المستخدم من المتجر، عن طريق ربطها بشكل مباشر بحساب أمازون الإلكتروني، بحيث إذا أخذ المستخدم منتجا ما يتم تسجيله فوراً، وإذا تراجع وغير رأيه، يتم حذف المنتج فوراً أيضاً.

ويجب أن يقوم المستخدم في البداية بعمل مسح للتطبيق الخاص بالخدمة من خلال أجهزة متواجدة داخل المتجر، ثم يمكنه التسوق بشكل عادي. وتقوم أجهزة الاستشعار المتواجدة في جميع أنحاء المتجر بالتعرف على المنتجات التي تم أخذها والموجودة في سلة التسوق الخاصة بالمتسوق، ثم تنقلها إلى حساب المستخدم الإلكتروني في أمازون. وبهذه الطريقة يمكن للمستخدم الخروج بدون دفع أي شيء نقدا على أن يقوم بذلك في وقت لاحق إلكترونياً.

قد يبدو لك للوهلة الأولى أن عمليات السرقة ستكون كثيرة، إلا أنها في الواقع تحت المراقبة أكثر مما يتخيل المرء.

 

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