محافظ الحريق يفتتح مهرجان الحمضيات الأول غدا الخميس

يفتتح محافظ الحريق الاستاذ محمد بن عبدالعزيز الثاقب يوم غداً الخميس الموافق ١٦-٣-١٤٣٨ ه مهرجان الحمضيات الأول بمحافظة الحريق وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة والمياه والزراعة , وسيقام حفل خطابي بهذه المناسبة في تمام الساعة العاشرة صباحا ومن ثم تبدأ فعاليات المهرجان والذي يستمر لمدة خمسة ايام ويتخلل المهرجان عدد من النداوت والمحاضرات في مجال الزراعة يلقيها عدد من الخبراء المختصين بالوزارة ، ويعد المهرجان الأول من نوعه في المنطقة الوسطى حيث تم طلب تنظيمه من أهالي الحريق وفرع الزراعة بمحافظة الحريق ولقي موافقة المديرية العامة للزراعة بالخرج , كما لقي تشجيع كبار المسئولين بوزارة البيئة والمياه والزراعة ويتوقع حضور وتوافد اعداد كبيرة من الزوار لمحافظة الحريق لاجنحة المهرجان , واتمت اللجان المشكلة لتنظيم المهرجان استعدادتها له حيث تم تجهيز موقع المهرجان وتوفير جميع الاحتياجات له وسط تظافر جهود الجهات الحكومية بالمحافظة والتي جندت طاقاتها لهذا المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الحريق سجلت نجاحات عدة في السنوات القليلة الماضية في زراعة أنواع مختلفة من النباتات والتي لا تناسب في العادة أجواء ومناخ المنطقة الوسطى الصحراوي حيث تم بنجاح زراعة أشجار الزعفران والمانجا والقشطة والهيل والسواك والتفاح والموز والرمان والتوت والعبري إضافة لجميع أنواع الحمضيات كالبرتقال بأنواع ومذاقات متميزة واليوسفي بانواعه والليمون والاترنج , وكذلك زراعة النخيل والتي تغطي حيز كبير من الأراضي المزروعة, وتقدر عدد المساحات المزروعة بمحافظة الحريق والمراكز التابعة لها ب (29,500) ألف متر ويبلغ عدد المزارع حوالي (950 ) مزرعة، والحريق بلد زراعي ومكان خصب لنجاح انواع عديدة من الاشجار المثمرة ولعل وفرة المياه وعذوبتها إضافة لخصوبة التربة دور كبير في نجاح زراعة الحمضيات وغيرها في المحافظة إضافة الى اهتمام الاباء والأجداد بها كمصدر رزق لهم منذ مئات السنين، ويوجد في محافظة الحريق والمراكز التابعة لها أكثر من (95) ألف شجرة من الحمضيات ويتوقع ان تتضاعف هذه الارقام في السنوات القليلة القادمة بعد الاهتمام الملحوظ من المزارعين بها والتي نافست النخيل والذي يعد الاهتمام الاول لدى الاهالي , كما يوجد حوالي ( 180 ) الف نخلة تنتج أفضل أنواع التمور في العالم كالصفري ونبوت السيف والنبوت الاخرى بأنواعها إضافة الى الصقعي والخلاص والسكري والشيشي والسري والسلج والمنيفي وغيرها , كما توجد انواع مختلفة من الاشجار الاخرى كالرمان والمشمش والعنب والعبري والتوت والتفاح والموز , وتنتج هذه الانواع آلاف الأطنان سنوياً وتتوفر بشكل شبه مستمر سنوياً في اسواق الخضار والفواكه بالمحافظة , ويتم تصدير فائض الانتاج لعدد من اسواق المملكة ..