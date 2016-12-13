طيران الأمن ينقذ مواطن إمارتي تعرض لحادث في الربع الخالي

نفذت إحدى طائرات الإخلاء الطبي التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن، يوم أمس الثلاثاء 14 ربيع الأول مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي تعرض لحادث في منطقة الربع الخالي.

وفي التفاصيل تلقى مركز العمليات المشتركة بلاغ من السفارة الإماراتية بالرياض، يفيد بوقوع حادث لشخصين امارتيين في صحراء الربع الخالي جنوب شرق مطار الشيبه، وعلى الفور تمت مباشرة الحادث من قبل طيران الأمن ودوريات حرس الحدود والمركز السعودي للبحث والإنقاذ وبعد الوصول للموقع.

وقد عثر عليهما، وإحداهما متوفي حيث تم نقله عبر إسعاف حرس الحدود لمطار الشيبة والأخر مصاب وتم نقله عبر طيران الأمن لمستشفى ارامكو في الشيبة، حيث تم التأكد من حالة المصاب ومن ثم تم إخلاؤهما بطائرة إماراتية لأبو ظبي.