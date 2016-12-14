 وفاة الفنان أحمد راتب عقب إصابته بأزمة قلبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وفاة الفنان أحمد راتب عقب إصابته بأزمة قلبية

وفاة الفنان أحمد راتب عقب إصابته بأزمة قلبية
المناطق- مصر

توفى الفنان أحمد راتب  صباح اليوم عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر ووافته المنية فور وصوله وتقوم أسرته بإنهاء إجراءات الدفن وتحديد موعد الجنازة ومكانها.

يذكر أن الراحل قبل تلك الأزمة كان في كامل صحته وكان يعرض يوميا مسرحيته «بلد السلطان» مع الفنان محمود الجندي وكان مستمرا في تصوير عدد من أعماله ومنها مسلسل «الجماعة» ومسلسل «الأب الروحي».

الفنان أحمد راتب بدأ مشواره الفني وهو طفل حيث كان يمارس التمثيل في المدرسة، وقد نمت موهبته بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما، اتسم أداءه بالبساطة وعدم التكلف، اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية.

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