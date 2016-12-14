 الدفاع المدني يحذر من التغيرات الجوية بالحدود الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الدفاع المدني يحذر من التغيرات الجوية بالحدود الشمالية

الدفاع المدني يحذر من التغيرات الجوية بالحدود الشمالية
المناطق- الحدود الشمالية

دعت مديرية الدفاع المدني في الحدود الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر حيث تشير التوقعات الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى متغيرات جوية متمثلة في نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من الرؤية الأفقية مصحوبة في انخفاض ملموس لدرجة الحرارة على الحدود الشمالية حتى يوم الجمعة القادم .
وأهاب صباح اليوم الاربعاء المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني في الحدود الشمالية المقدم فهد الأسمر بالإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني ،وعدم المخاطرة باستخدام وسائل التدفئة غير الآمنة ،وكذلك الابتعاد عن التوصيلات الكهربائية عند استعمال الوسائل الكهربائية للتدفئة.
ودعا الجميع إلى زيارة موقع المديرية الالكتروني أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على إرشادات السلامة بمثل هذه الحالات والتغيرات الجوية التي تطرأ على الأحوال الجوية.

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