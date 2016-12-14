الإيرانيون “الفرس” يوزعون الحلوى في شوارع إيران ابتهاجا بمذبحة “حلب”

رصدت كاميرات إعلام النظام الإيراني الطائفي، احتفال المواطنين الفرس وهم يوزعون الحلوى ابتهاجا وفرحاً بما يدعون انه نصر في معركة حلب، الذي تشارك فيه قوات إيرانية بشكل مباشر.

والتقطت تلك الكاميرات للمواطنين الفرس وهم يحملون لافتات كتب عليها “تحرير حلب”، ويقومون بتوزيع الحلوى على المارة في طرقات بعض المدن الإيرانية، في إشارة طائفية مقيتة غذاها لهم النظام الإيراني.

يذكر أن العميد “حسين سلامي” نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني المسئول الأول عن دعم المليشيات الشيعية هناك، قد زعم في حديث له لوسائل الإعلام الإيرانية أن تحرير حلب يعد بمثابة هزيمة لجميع القوى الاستكبارية السياسية والعسكرية حسب وصفه.