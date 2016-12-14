 الإيرانيون “الفرس” يوزعون الحلوى في شوارع إيران ابتهاجا بمذبحة “حلب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: الزواج الناجح يحسن صحتك.. و”الفاشل” يصيبك بالأمراض تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف بشأن إنتاج أوبك العثور على 11 جثة مقطوعة الرأس في عدن انطلاق اختبار القدرات العقلية في مركز الموهوبين بالطائف الإيرانيون “الفرس” يوزعون الحلوى في شوارع إيران ابتهاجا بمذبحة “حلب” الدفاع المدني يحذر من التغيرات الجوية بالحدود الشمالية وفاة الفنان أحمد راتب عقب إصابته بأزمة قلبية طيران الأمن ينقذ مواطن إمارتي تعرض لحادث في الربع الخالي محافظ الحريق يفتتح مهرجان الحمضيات الأول غدا الخميس امير منطقة المدينة في ضيافة الذويبي إدارة طب الأسنان بالقصيم تقيم دورة تنشيطية لكوادرها إصابة سبع معلمات بعد تعرض حافلتهن لانقلاب جنوب الطائف

الإيرانيون “الفرس” يوزعون الحلوى في شوارع إيران ابتهاجا بمذبحة “حلب”

المناطق-يوسف المطيري

رصدت كاميرات إعلام النظام الإيراني الطائفي، احتفال المواطنين الفرس وهم يوزعون الحلوى ابتهاجا وفرحاً بما يدعون انه نصر في معركة حلب، الذي تشارك فيه قوات إيرانية بشكل مباشر.

والتقطت تلك الكاميرات للمواطنين الفرس وهم يحملون لافتات كتب عليها “تحرير حلب”، ويقومون بتوزيع الحلوى على المارة في طرقات بعض المدن الإيرانية، في إشارة طائفية مقيتة غذاها لهم النظام الإيراني.

يذكر أن العميد “حسين سلامي” نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني المسئول الأول عن دعم المليشيات الشيعية هناك، قد زعم في حديث له لوسائل الإعلام الإيرانية أن تحرير حلب يعد بمثابة هزيمة لجميع القوى الاستكبارية السياسية والعسكرية حسب وصفه.

unnamed 3 2 1

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>