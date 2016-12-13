انطلاق اختبار القدرات العقلية في مركز الموهوبين بالطائف

انطلق بمركز الموهوبين بالطائف اختبار القدرات العقلية للمفاضلة بين الطلاب المرشحين من مدارس التعليم العام بالطائف للمشروع الوطني للتعرف على الموهبين “موهبة”وقد استهدف الاختبار طلاب الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي حيث سيدخل الطلاب المجتازين اختبار قياس موهبة مجانا بينما يحق لبقية الطلاب التسجيل والدخول للاختبار عن طريق ايقونة ولي الأمر وذلك بعد دفع رسوم الاختبار المقدرة ب 150 ريالا .

وقد شهدت قاعات الاختبار ‏حضورأكثر من 100 طالب ونفذ إختبارالقدارات العقلية على يومين متتالين خصص الثلاثاء لطلاب الصف الثالث الابتدائي والأربعاء لطلاب الصف السادس الابتدائي واشتمل على تهيئة نفسية ثم شرح لطريقة وألية الاختبار ثم اجراء الاختبار على فترتين مع وجبة إفطار وفرتها اللجنة المشرفة على الاختبار .