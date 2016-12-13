العثور على 11 جثة مقطوعة الرأس في عدن

قالت مصادر أمنية في محافظة عدن جنوب اليمن انه تم العثور على 11 جثة مقطوعة الراس في محمية الحسوة قرب مدينة إنما. وذكرت المصادر ان المعلومات الاولية تشير الى ان الضحايا تعرضوا لعمليات اعدام جماعية، وان الجثث التي بدأت بالتحلل، وان التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادثة ،والفترة الزمنية لعمليات الاعدام ، ومعرفة هوية الضحايا. وقال موقع عدن الغد إن حالة الجثث تشير إلى أنها ألقيت هناك قبل أكثر من شهر. .