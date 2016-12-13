تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف بشأن إنتاج أوبك

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عقب نمو مخزونات الخام الأمريكية وتقديرات تشير إلى أن أوبك أنتجت المزيد من الخام في نوفمبر عما كان يعتقد سابقا مما يقوض خفضا مزمعا للإنتاج.

وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69 سنتا أو ما يعادل 1.3 في المئة إلى 52.29 دولار للبرميل.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.08 في المئة إلى 55.12 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن الأسعار انخفضت عقب تقرير أظهر زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية.

وتركز الأسواق أيضا على رفع متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن يدعم الدولار مما يجعل واردات الوقود التي تتم بالدولار أكثر تكلفة على الدول التي تستخدم عملات أخرى في الداخل.

وقال متعاملون إن أسعار النفط انخفضت أكثر بسبب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية قال إنها تعتقد أن دول أوبك ضخت نحو 34.2 مليون برميل يوميا من النفط في نوفمبر بزيادة 500 ألف برميل عن تقديرات أوبك الرسمية التي تمثل بالفعل مستوي قياسيا من الإنتاج.

وإذا تأكد ذلك فقد يقوض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين مثل روسيا لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى للقضاء على تخمة المعروض وهبوط أسعار النفط المستمر منذ عامين.