 لقاء تعريفي بخصاص النمو بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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لقاء تعريفي بخصاص النمو بتعليم عسير

لقاء تعريفي بخصاص النمو بتعليم عسير
المناطق - عسير

دشن وفد وزاري من وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم أمس، مكتب التعليم الأهلي بمنطقة عسير ، وذلك بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، ومساعدة مدير المدير العام الأستاذة نورة آل مفرح .

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بعسير عبدالله الأسمري أن هذه الخطوة تأتي ضمن الهيكلة الجديدة للتعليم الأهلي ، والمعتمدة من وزارة التعليم ، لافتاً إلى أنه تم تقديم عرض مرئي عن برامج ومناشط ومنجزات التعليم الأهلي في المنطقة .

إلى ذلك أكدت مساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي بعسير مسعدة الأسمري ، أن اللقاء أسفر عن عدد من التوجهات والمبادرات التي تهدف إلى تجويد العمل ، ورفع مستوى الأداء ، والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التعليم الأهلي في المنطقة ، وفقا للهيكلة الجديدة التي تشمل أربع إدارات هي : إدارة خدمات المستفيدين، إدارة المدارس الأهلية، إدارة المدارس الأجنبية والبرامج الدولية، إدارة المراكز والمعاهد الخاصة.

يذكر أن الوفد ضم كلاً من مدير إدارة المعايير والتراخيص بالوزارة حامد الشهري، ومدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري.

من جهة أخرى أقيم أمس الثلاثاء اللقاء التعريفي الأول بالدليل الإجرائي لخصائص النمو وتطبيقاتها التربوية ، وذلك تحت مظلة إدارة التدريب التربوي بالإدارة العامة للتعليم بعسير بقيادة منسقة البرنامج مشرفة وحدة الخدمات بإدارة التوجيه والإرشاد فوزية حسن عسيري ، بحضور مشرفات التوجيه والإرشاد ،والصفوف الأولية .

وتم خلال اللقاء استعراض اهمية معرفة خصائص النمو ، وأهدافها ،والتعريف بالأدلة الإجرائية لخصائص النمو ، وتطبيقاتها التربوية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، والتعريف بالأفلام التعليمية والجرافيك المصاحبة للدليل .

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