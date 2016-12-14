الكلية التقنية بنجران تنفذ محاضرة عن السلامة المرورية للمركبة

شاركت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم تقنية المحركات والمركبات في برنامج السلامة المرورية والتي نظمها مركز التدريب الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران والموجهة للفتيان والمتقدم بالمركز الكشفي في منطقة نجران وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان ” متطلبات السلامة المرورية للمركبة ” .

حيث ألقى عضو هيئة التدريب المهندس عبدالله محمود بني دومي المحاضرة مبينا أن المركبة هي احدى العناصر الأساسية للسلامة المرورية وأن الاهتمام بوسائل السلامة في المركبة والتأكد من جاهزيتها تسهم بشكل كبير في تقليل الحوادث والاصابات الخطرة بمشيئة الله، وان هذه الوسائل تشمل الاطارات والفرامل ولمبات التحذير للزيت والوقود والحرارة والانارة، بالإضافة الى الحقيبة الهوائية ( airbag ) وحزام الامان وطفاية الحريق والمرايا، كما تطرق المحاضر بشكل خاص للإطارات وكيفية اختيارها ؟ ومتى تكون الحاجة لازمة لتغيير الاطارات ؟ وموضحا رموز الاطارات الموجودة عليها.

ونوه ” بني دومي ” بأن الاطارات هي واحدة من مسببات الحوادث الرئيسية، داعيا الى عدم اختيار الاطارات الرديئة ، التي قد تكون سببا في الحوادث القاتلة، وكيف يمكن معرفة تاريخ صنع الاطار والحمولة والسرعة التي قد يتحملها الاطار في ظل الظروف العادية من خلال الرموز الموجودة على الاطار، ناصحا بعدم شراء الاطارات التي مضى على انتاجها أكثر من عام لاحتمالية تلفها نتيجة سوء التخزين.

كما أاشار “بني دومي” الى العوامل الاخرى التي يجب مراعاتها لتحقيق أقصى درجات السلامة مثل أنظمة الفرامل، ونظامي التعليق والتوجيه. مبدئاً العديد من النصائح الهامة في هذه المجالات وكيف يتصرف الشخص في حالة واجهته مشكلة مثل تعطل الفرامل عند السرعات العالية وغيرها من النقاط الهامة، كما تم تقديم شرح موجز عن منظومات المركبة مثل المحرك وأنظمته، وفي نهاية المحاضرة أجاب على استفسارات الحضور.

وأعرب المهندس عبداللطيف الشهري رئيس تقنية المحركات والمركبات بالكلية ، عن سعادتهم بالمشاركة بمثل هذه المحاضرات والتي تأتي من باب دعم المجتمع المحلي، ولتثقيف الاجيال القادمة بأهمية التدريب التقني والمهني وما قد يوفره من فرص تقنية وهنية في المستقبل تحقق تطلعات هذا الوطن المعطاء، وفي ختام البرنامج قدم رئيس مركز التدريب الكشفي حسين محمد مقبول شهادة شكر وتقدير للمحاضر على هذه المحاضرة المهمة والتي تأتي ضمن انشطة المركز .