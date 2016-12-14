 آبل تؤجل طرح سماعات آيفون 7 بسبب مشكلات تقنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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آبل تؤجل طرح سماعات آيفون 7 بسبب مشكلات تقنية

آبل تؤجل طرح سماعات آيفون 7 بسبب مشكلات تقنية
المناطق_وكالات

كشف تقرير حديث أن سماعات أبل AirPods الجديدة الخاصة بهواتف آيفون 7 تعانى من بعض المشكلات التقنية، وهو الأمر الذي سيؤثر على موعد إطلاقها للمستخدمين في الأسواق، لأنها لن تكون جاهزة لموسم العطلات. وذكر التقرير أن التكنولوجيا العملاقة لا تزال تؤخر إطلاق AirPods، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي بجانب آيفون 7 الجديدة، وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه، أن التأخير يجري بسبب مشاكل تقنية خاصة بكيفية تلقى الأذن إشارات لاسلكية عن طريق البلوتوث. ولكن هناك تقارير أخرى تستبعد أن يكون سبب التأخير هو مشكلات فنية، حيث إن التجارب السابقة لسماعات AirPods أثبتت أنها تعمل بشكل جيد، وبغض النظر عن سبب التأخير، فإن من الواضح أن سماعات AirPods لن يتم شحنها إلى العملاء في أي وقت قريب. جدير بالذكر أن السماعات كان من المقرر شحنها خلال شهر أكتوبر الماضي ولكن الشركة أجلت هذا الأمر دون إبداء أي أسباب.

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