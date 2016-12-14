 صحة تبوك لـ”المناطق”:تشغيل “صحي شقري” 24 ساعة قيد الدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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صحة تبوك لـ”المناطق”:تشغيل “صحي شقري” 24 ساعة قيد الدراسة

صحة تبوك لـ”المناطق”:تشغيل “صحي شقري” 24 ساعة قيد الدراسة
المناطق_تبوك
أوضح مدير إدارة العلاقات العامه والإعلام بصحة تبوك الأستاذ عطالله بن محمد العمراني لـ”المناطق” تعقيبا على الخبر المنشور بعنوان “اهالي وسكان قرية شقري يناشدون مدير عام صحة تبوك بتشغيل المركز الصحي ٢٤ ساعة..الخ
حيث أوضح العمراني بأن مطلبهم هو محل اهتمام ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية مضيفاً بأن مركز صحي شقري من مراكز المنطقة التي حظيت بتطوير في الخدمات الصحية مؤخرا حيث تم تحويل عمل المركز من فترة واحدة الى فترتين تستمر حتى الساعة 12 ليلا وقد تم دعم المركز بكوادر طبية وفنية ما بين اطباء وفنيين وتشغيل عيادة الاسنان والمختبر منوهاً بان ادارة الصحة العامة بالمديرية تتابع بشكل دقيق مؤشرات الأداء والقياس في المركز التي من شأنها تساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة . وفكرة تشغيل المركز 24 ساعة هي محل الدراسة من قبل المختصين , ولن تتوانى صحة تبوك في تنفيذها اذا لزم الأمر وفق معايير ومؤشرات خاصة بذلك.
وبدورنا نشكر صحة تبوك على إهتمامها وتجاوبها مع مطالب المواطنين.

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