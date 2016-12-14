 الائتلاف السوري: لا صحة لإعلان روسيا خروج 6 آلاف مدني من حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

العدل تمكّن مستفيديها من الاستعلام عن بيانات القضية إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة الائتلاف السوري: لا صحة لإعلان روسيا خروج 6 آلاف مدني من حلب محكمة هولندية : لابد من إعادة “ذهب القرم” إلى أوكرانيا صحة تبوك لـ”المناطق”:تشغيل “صحي شقري” 24 ساعة قيد الدراسة ندوة دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات تواصل جلسات اليوم الثاني بجامعة الملك خالد آبل تؤجل طرح سماعات آيفون 7 بسبب مشكلات تقنية الأمير خالد الفيصل يطلق فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب غداً وزارة الصحة تنفذ أكبر مشروع بقطاع الرعاية الصحية بالخليج الكلية التقنية بنجران تنفذ محاضرة عن السلامة المرورية للمركبة لقاء تعريفي بخصاص النمو بتعليم عسير أمير تبوك يوجه بسرعة توزيع كسوة الشتاء شرطة جازان تطيح بشابين اعتديا على صراف بنك في وقت قياسي

الائتلاف السوري: لا صحة لإعلان روسيا خروج 6 آلاف مدني من حلب

الائتلاف السوري: لا صحة لإعلان روسيا خروج 6 آلاف مدني من حلب
المناطق_وكالات

نفى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم، ما أعلنته روسيا بشأن خروج ستة آلاف مدني من مدينة حلب، مؤكداً أنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عنها روسيا حول خروج ستة آلاف مدني من حلب”.
وأوضح أن الغارات الجوية الروسية استهدفت اليوم منطقة الراشدين غربي حلب، مشيراً إلى وقوع شهداء وجرحى في حيي المشهد والأنصاري بحلب “جراء قصف من الطيران الحربي الروسي ونظام الأسد، بعد انهيار الهدنة”.

وفي حمص أشار الائتلاف الوطني السوري إلى أن “فرق الدفاع المدني تواصل عملها بإنقاذ المدنيين جراء القصف الذي تتعرض له مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>