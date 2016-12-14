الائتلاف السوري: لا صحة لإعلان روسيا خروج 6 آلاف مدني من حلب

نفى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم، ما أعلنته روسيا بشأن خروج ستة آلاف مدني من مدينة حلب، مؤكداً أنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عنها روسيا حول خروج ستة آلاف مدني من حلب”.

وأوضح أن الغارات الجوية الروسية استهدفت اليوم منطقة الراشدين غربي حلب، مشيراً إلى وقوع شهداء وجرحى في حيي المشهد والأنصاري بحلب “جراء قصف من الطيران الحربي الروسي ونظام الأسد، بعد انهيار الهدنة”.

وفي حمص أشار الائتلاف الوطني السوري إلى أن “فرق الدفاع المدني تواصل عملها بإنقاذ المدنيين جراء القصف الذي تتعرض له مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي”.