 العدل تمكّن مستفيديها من الاستعلام عن بيانات القضية إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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العدل تمكّن مستفيديها من الاستعلام عن بيانات القضية إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة

المناطق_واس

مكّنت وزارة العدل مستفيديها من الاستعلام عن بيانات ومعلومات القضايا من خلال زيارة بوابتها الإلكترونية، حيث سيظهر للمستفيد بعد إدخال (رقم القضية أو المعاملة مع رقم السجل المدني لأحد أطراف القضية) بيانات مثل: (اسم المحكمة، ورقم الدائرة القضائية، والمدينة، وموضوع الدعوى القضائية، والموعد القادم، وأسماء المدعي والمدعى عليه).
وانضمّت الخدمة الجديدة إلى جانب 81 خدمةً إلكترونية تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية بغية اختصار الإجراءات وتيسيراً وتسهيلاً وحفظاً لوقت المستفيد وتخفيفاً للضغط على المرافق العدلية.
وتكمن جدوى خدمة الاستعلام عن القضية من خلال البوابة الإلكترونية في انتفاء حاجة المستفيد من زيارة المحاكم للاستعلام ومعرفة بيانات القضية ومستجداتها وتغنيه عن تكبد عناء زيارة المحكمة، بحيث يمكنه الحصول على الخدمة ومعرفة تفاصيل بيانات القضية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية من أي جهاز حاسب أو جهاز ذكي يوفر خدمة التصفح في الانترنت وفي أي وقت وفي أي مكان وذلك بعد إدخال رقم القضية أو المعاملة مع رقم السجل المدني لأحد أطراف القضية.
ولمزيد من المعلومات حول خدمة الاستعلام عن القضايا يمكن الاطلاع على الرابط التالي :  .

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