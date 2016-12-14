 25 معلمة بنجران يتعرفن على المهارات التطبيقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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25 معلمة بنجران يتعرفن على المهارات التطبيقية

25 معلمة بنجران يتعرفن على المهارات التطبيقية
المناطق_نجران

نفذت إدارة التخطيط والتطوير (بنات) بتعليم نجران لقاء تعريفي بآلية تنفيذ مادة المهارات التطبيقية في مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي ، قدمته مشرفة التعليم الثانوي (النظام الفصلي) أمل عدرج ، وبحضور 25 معلمة ثانوي ، وقد تناول اللقاء الإجراءات الصحيحة في تنفيذ مادة المهارات التطبيقية وآلية التنفيذ الواردة  في الأدلة الصادرة من الوكالة العامة للمناهج من الوزارة لعام 1437/1438هـ , بالإضافة إلى مناقشة التطبيق الصحيح للمشاريع ، و أهم الصعوبات التي تواجه الميدان التعليمي خلال التطبيق وايجاد الحلول الممكنة لمعالجة صعوبات التنفيذ  ، والاجابة على استفسارات المعلمات وتصحيح الملاحظات التي تم رصدها أثناء الزيارات الميدانية وتسليم حقيبة الكترونية تتضمن جميع أدلة الإطار العام للمنهج وأدلة المعلم للمستويات الدراسية .

وذكرت المشرفة خلال اللقاء الأهداف العامة للمنهج والهيكل العام لمادة المهارات التطبيقية في النظام الفصلي وأنواع المهارات ، والمهارات المطلوب اكتسابها من قبل الطالبات ، وأهم السمات العامة في المنهج ، والتحفيز للطالبات وطريقة تنفيذ المادة داخل المدرسة أو خارجها واللجان الأساسية لها ومهامها وطريقة تقويمها وتدريسها والأدوار التكاملية داخل المدرسة .

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