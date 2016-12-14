25 معلمة بنجران يتعرفن على المهارات التطبيقية

نفذت إدارة التخطيط والتطوير (بنات) بتعليم نجران لقاء تعريفي بآلية تنفيذ مادة المهارات التطبيقية في مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي ، قدمته مشرفة التعليم الثانوي (النظام الفصلي) أمل عدرج ، وبحضور 25 معلمة ثانوي ، وقد تناول اللقاء الإجراءات الصحيحة في تنفيذ مادة المهارات التطبيقية وآلية التنفيذ الواردة في الأدلة الصادرة من الوكالة العامة للمناهج من الوزارة لعام 1437/1438هـ , بالإضافة إلى مناقشة التطبيق الصحيح للمشاريع ، و أهم الصعوبات التي تواجه الميدان التعليمي خلال التطبيق وايجاد الحلول الممكنة لمعالجة صعوبات التنفيذ ، والاجابة على استفسارات المعلمات وتصحيح الملاحظات التي تم رصدها أثناء الزيارات الميدانية وتسليم حقيبة الكترونية تتضمن جميع أدلة الإطار العام للمنهج وأدلة المعلم للمستويات الدراسية .

وذكرت المشرفة خلال اللقاء الأهداف العامة للمنهج والهيكل العام لمادة المهارات التطبيقية في النظام الفصلي وأنواع المهارات ، والمهارات المطلوب اكتسابها من قبل الطالبات ، وأهم السمات العامة في المنهج ، والتحفيز للطالبات وطريقة تنفيذ المادة داخل المدرسة أو خارجها واللجان الأساسية لها ومهامها وطريقة تقويمها وتدريسها والأدوار التكاملية داخل المدرسة .