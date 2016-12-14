زيارات ميدانية لمتابعة مشروع فطن بين الريشة والحرف بمدارس نجران

قامت إدارة الإشراف التربوي ممثلة بقسم التربية الفنية بتعليم نجران بزيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ المدارس لمشروع ( فطن بين الريشة والحرف ) حيث تم زيارة ثانوية ومتوسطة بئر عسكر وعاكفة من قبل رئيسة القسم سمية السيود والمشرفة أحلام بالحارث ، وقد نفذت معلمة التربية الفنية بالمدرسة حمدة ال شيبان ورشة عمل مع الطالبات تحت مبادرة ” فطن بين الريشة والحرف ” حيث تخلل الورشة مجموعة من المناقشات والحوارات الهادفة مع الطالبات وتقديم بعض العروض المنفذة من قبلهن ، لتأكيد على قيم متنوعة مثل الصدق وعدم الجهل وأكدت بعض الطالبات على ضرورة الوعي لما يدور حولنا وأهمية الانتماء للوطن ، مؤكدات أن ما تمر به المنطقة من ظروف لن يزعزع الأمن النفسي وأنهن على قدر من المسؤولية تجاه الوطن ويعتبرن أنفسهن ممثلات لحد الجنوبي في كل مكان .

وأشادت السيود بروح الفريق في العمل لمشروع فطن داخل المدرسة وقوة التعبير اللفظي والحوار لدى طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ، اللاتي أكدن على مجموعة من الأمور الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي والتي منها تطبيق اليوتيوب وكيف يمكن للطالبة أو الطالب استخدامه بالشكل الصحيح وأن يكون فطن في ذلك ، وكيف تكون الطالبة فطنة في المحافظة على بيئتها وربطها بسلوكياتها في الحياة الخارجية .