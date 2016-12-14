المملكة تتسلم أولى شحنات مقاتلة “النسر الجارح F-15SA”

حازت مجموعة من الصور ترصد وصول أربع طائرات مقاتلة من “النسر الجارح F-15SA”، التي تعاقدت المملكة مع شركة بوينج لتحديث وتصنيع 152 طائرة منها لكي تنضم إلى القوات الجوية السعودية لصقور المملكة، اهتمام المواقع المعنية بأخبار الدفاع.

وذكر موقع “آي إتش إس جاينز 360” المعني بأخبار الدفاع (14 ديسمبر 2016) أن عددًا من تلك المواقع رصد وصول أربع طائرات بورينج طراز (F-15SA Saudi Advanced) إلى المملكة.

وأوضح الموقع أن هذه الصور أكدت صحة الأنباء التي تحدثت عن أن المملكة استقبلت بقاعدة الملك خالد الجوية يوم (الثلاثاء 13 ديسمبر 2016) أولى شحنات طائرات البوينج طراز F-15SA الـ152 التي جرى التعاقد بين المملكة وشركة بوينج عليها في وقت سابق.

وقال الموقع إن الشحنة التي جاءت على متن عبارة مخصصة لحمل الطائرات، واستغرقت رحلتها أربعة أيام تمكنت خلالها العبارة من الانتقال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية عن طريق المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الشحنة شملت وصول طائرتين من طراز F-15S جرى إعادة تصنيعهما (93-0857 و 93-0899) وطائرتين جديدتين من طراز F-15SA (12-1006 و 12-1010).

وأوضح الموقع أنه علم أن هناك طائرتين أخريين تستعدان لبدء رحلة الانتقال إلى المملكة العربية السعودية قريبًا.

وقال الموقع إنه على الرغم من عدم صدور أي تصريح رسمي يؤكد صحة الخبر من القوات الجوية الملكية السعودية ولا من شركة بوينج، فإن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الطائرات أنشؤوا وسمًا خاصًّا يؤكد النبأ.

وأشار الموقع إلى أن شحنة الطائرات وصلت متأخرة قليلًا عن موعدها الرسمي؛ بسبب أمور تتعلق بالخدمة، لافتًا إلى أن الطائرات الجديدة تعد هي الأحدث من نوعها؛ حيث إن شركة بوينج لم تكتفِ بتطوير أنظمة الطائرة الدفاعية، بل وطورت قدرات الطائرة الدفاعية.

يذكر أن عقد التحديث بين بوينج والمملكة ينص على أن تسلم الشركة صقور المملكة 84 طائرة جديدة و68 تم إعادة تصنيعها في الفترة 2015 – 2019، إلا أن بعض المشكلات التي تتعلق بتطوير الطائرات أدت إلى تأخير عملية التسليم 12 شهرًا.

وقال الموقع إن مصنع السلام للطائرات الواقع بالقرب من الرياض، صنّع أجنحة الطائرات القديمة التي جرى إعادة تصنيعها.