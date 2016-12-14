 عاجل.. 1560 دولار حد أقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عاجل.. 1560 دولار حد أقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية

عاجل.. 1560 دولار حد أقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية
المناطق_الرياض

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أصدرت تعميمًا يحدد تكلفة الاستقدام للعمالة المنزلية التي تدفع للمكتب السريلانكي بألّا تتجاوز 1560 دولارًا.

وقال أبا الخيل عبر حسابه على موقع (تويتر): “أصدرت الوزارة تعميمًا يحدد أن تكلفة الاستقدام للعمالة المنزلية التي تدفع للمكتب السريلانكي يجب ألّا تتجاوز 1560 دولارًا، اعتبارًا من 1 يناير”.

وأضاف أن التعميم يؤكد أنه على المكاتب المحلية وضع هامش ربح بسيط يغطي تكاليف الاستقدام، وأن يتم عرضها في موقعٍ “مساند”.

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