رئيس وزراء اليمن يناقش الآلية الكفيلة بحماية العاصمة المؤقتة

ناقش رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه قائد لواء الطوارئ العميد منير محمود أحمد اليوم الآلية الكفيلة بتأمين مدينة “عدن” العاصمة المؤقتة للبلاد.

واشاد ابن دغر -وفقاً لوكالة الانباء اليمنية الرسمية- بالمهام المتميزة التي يقوم بها لواء الطوارئ التابع للحزام الأمني، مثمنًا دوره البارز في حماية أمن المدينة، وذلك من خلال كشف العمليات الإرهابية قبل تنفيذ أهدافها