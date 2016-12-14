 رئيس وزراء اليمن يناقش الآلية الكفيلة بحماية العاصمة المؤقتة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رئيس وزراء اليمن يناقش الآلية الكفيلة بحماية العاصمة المؤقتة

رئيس وزراء اليمن يناقش الآلية الكفيلة بحماية العاصمة المؤقتة
المناطق_وكالات

ناقش رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه قائد لواء الطوارئ العميد منير محمود أحمد اليوم الآلية الكفيلة بتأمين مدينة “عدن” العاصمة المؤقتة للبلاد.
واشاد ابن دغر -وفقاً لوكالة الانباء اليمنية الرسمية- بالمهام المتميزة التي يقوم بها لواء الطوارئ التابع للحزام الأمني، مثمنًا دوره البارز في حماية أمن المدينة، وذلك من خلال كشف العمليات الإرهابية قبل تنفيذ أهدافها

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