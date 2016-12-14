أمير القصيم: أعمال حرس الحدود البطولية تترجمها الإنجازات

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بما يقوم به رجال حرس الحدود من أعمال بطولية للذود عن حياض الوطن وحماية مقدساته ، والدفاع عن حدوده البرية والبحرية ، منوهاً بما يتسم به رجال حرس الحدود من صفات نبيلة تترجمها الإنجازات التي يسجلونها خدمة للدين والوطن ، في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وحرصهم الدائم واهتمامهم المستمر لكل ما يهم قطاع حرس الحدود بالمملكة ، مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الأمن كافة بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، للحفاظ على أمن الوطن وحماية مكتسباته ، مؤكداً أنهم ـ بعد الله ـ الحصن المنيع ضد من يحاول المساس بأمن الوطن وأمانه.

وأستمع سمو أمير منطقة القصيم ، خلال لقائه في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الأربعاء ، مدير عام العلاقات العامة والمراسم بالمديرية العامة لحرس الحدود العميد بحري صالح بن محمد الشهري ، والعقيد محمد بن مسفر القحطاني مدير ادارة الآحصاء بالمديرية العامة لحرس الحدود ، إلى شرح عما تضمنه التقرير السنوي الميداني لحرس الحدود من إحصاءات عن المضبوطات من التهريب والتسلل والإجراءات والاحتياطات الأمنية المتخذة للتصدي للمخالفات ولعمليات التسلل والتهريب في كافة حدود الوطن الغالي.

وفي نهاية اللقاء أعرب العميد الشهري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة اللقاء والتوجيهات السديدة ، داعياً الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.