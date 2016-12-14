أكثر من (28 ) ألف طالب وطالبة من طلاب تعليم الباحة يخضعون لاختبار” حسن “

شرعت مدارس المرحلة الابتدائية (للبنين والبنات ) بمنطقة الباحة منذ مطلع الأسبوع الحالي بتطبيق اختبارات مشروع تحسين الأداء التعليمي ” حسن “ على مدى أسبوع كامل بهدف التعرف على مستوى إتقان الطلاب للعلوم والمعارف والمهارات في المواد الدراسية المختلفة .

وقام مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بزيارة ميدانية لمدرسة الابتدائية السعودية بالباحة وقف خلالها على سير الاختبارات واستمع لشرح مفصل من قائد المدرسة ماجد الجارالله عن جهود المدرسة لتفعيل آلية المشروع وكيفية تطبيق قياس الناتج التعليمي وفق الآلية المحددة لمشروع ” حسن ” في نظام نور الإلكتروني والاستفادة منه في تحقيق الأهداف المرسومة من برامج علاجية أو تعزيزية أو تطويرية لطرق التدريس.

كما وقف الدكتور عبدالخالق أثناء زيارته على مستوى الخدمات المقدمة لطلاب التربية الخاصة المنتمين للمدرسة واطلع على أهم البرامج المقدمة لهم والتي من ضمنها المنصة الخاصة بتعليم الطلاب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد العالمي بمختلف أنواعه والتي نفذها معلم التربية الخاصة بالمدرسة الأستاذ عبد المحسن أحمد الزهراني والتي تعد تجربة إبداعية مبتكرة في تعليم طلاب التربية الخاصة بالمدرسة والتي توفر لهم مزيدا من فرص تحسين الأداء العلمي وتساعدهم على التكيف مع المواد التعليمية بيسر وسهولة.

من جانبه أشار مدير إدارة الإشراف التربوي أحمد عبدالكريم التهامي إلى أن مشروع “حسن” شمل ما يقارب (28 ) ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية بهدف التعرف على مستوى إتقان الطلاب ليكون منطلقا لإعداد برامج صفية مساندة للرفع من مستوى أدائهم في اكتساب العلوم والمعارف والمهارات، مع إمداد القائمين على العملية التعليمية بالمعلومات اللازمة لرفع كفاية المعلمين في توظيف استراتيجيات التدريس، واكتشاف مواطن الضعف العامة عند المعلمين في تدريس العلوم والمعارف والمهارات لرسم البرامج التدريبية المناسبة لاحتياجاتهم مشيرا إلى أن الاختبار يطبق في جميع مدارس المنطقة على مدى ثلاثة أيام متوالية منوها بحرص الإدارة العامة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الاختبار و التي شملت تكوين اللجان الخاصة بتنفيذه، و جدولة زيارات المشرفين التربويين للمدارس لمساعدة قادة المدارس والمعلمين على أدائه بالصورة المثلى