الطباخ الإثيوبي قاتل “رقيب جازان” في قبضة الأمن

ألقت الجهات الأمنية بجازان، الأربعاء (14 ديسمبر 2016)، القبض على الطباخ الإثيوبي الذي أقدم على قتل أحد منسوبي حرس الحدود في جزيرة فرسان، وتقطيع جسده بساطور، بعد مرور شهر و9 أيام على الحادث.

ومنذ 5 نوفمبر الماضي، كثّفت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان تحرياتها وبحثها عن عامل مقيم من الجنسية الإثيوبية بمهنة (طباخ)، متهم بقضية قتل رجل أمن برتبة رقيب من منسوبي وحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بجزيرة فرسان.

حينها، أكّد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني -في تصريح لـ”عاجل”- أن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة محافظة فرسان، مساء السبت (5 نوفمبر 2016) بتعرض أحد منسوبي قطاع حرس الحدود بفرسان في العقد الرابع من العمر للقتل بمقر عمله بسلاح أبيض، وعلى الفور باشرت شرطة فرسان موقع الجريمة برفقة مختصين من الأدلة الجنائية والتحريات والبحث الجنائي.