 “فنون الباحة” تحتفي بيوم اللغة العَربية بمعرض للخط العربي وأمسية ثقافيّة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“فنون الباحة” تحتفي بيوم اللغة العَربية بمعرض للخط العربي وأمسية ثقافيّة

“فنون الباحة” تحتفي بيوم اللغة العَربية بمعرض للخط العربي وأمسية ثقافيّة
المناطق_عبد الرحمن سفر

افتتحت جمعية الثقافة والفنون بالباحة  معرض للخط العربي احتفاء باليوم العالمي للغة العربية بحضور الفنان التشكيلي سعيد ضاوي والخطاط منصور مديس.

وقال علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة ان معرض الخط العربي الذي افتتح احتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي من منطلق ايمان الجمعية بالاهتمام باللغة والحفاظ عليها. وأشار البيضاني أن فنون الباحة عكفت على الاحتفاء بهذا اليوم سنويا بالشراكات المختلفة مع جامعة الباحة وإدارة التعليم لتوثيق الجيل الحالي اكثر باللغة العربية والاهتمام بها وهذا ماحرصنا عليه من خلال مشاركتنا في هذا اليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية من جمعية الثقافة والفنون بالباحة تمثل بتنظيم معرض للخط العربي يضم العديد من الأعمال المختلفة لخطاطين المنطقة بمختلف مدارس الخط العربي وكذلك أقيمت اُمسية ثقافية على هامش المعرض عن علاقة اللغة العربية بلغة الخطاب عبر الاعلام الجديد.

ونوه الفنان سعيد ضاوي أن معرض الخط العربي الذي نظمته الجمعية يأتي تجسيدا للاحتفاء بيوم اللغة العربية والحفاظ عليها

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