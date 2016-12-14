 الفالح: تأثير اتفاق خفض الإنتاج سيظهر بعد أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الفالح: تأثير اتفاق خفض الإنتاج سيظهر بعد أشهر

الفالح: تأثير اتفاق خفض الإنتاج سيظهر بعد أشهر
المناطق_رويترز

قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط ستستغرق وقتا للتعافي بعد اتفاق عالمي بين “أوبك” ومنتجين منافسين للحد من الإمدادات.

وقال الفالح للصحافيين على هامش فعالية بشركة “أرامكو” السعودية، إنه يتوقع أن يستغرق “الأثر الفعلي من ناحية الأساسيات عدة أشهر لينعكس في السوق”.

وأضاف: “هي خطوة غير مسبوقة (الاتفاق بين أوبك والدول غير الأعضاء) سيتبعها إن شاء الله التزام عال جداً، وسنرى الأثر في نهاية الأمر في معدلات العرض والطلب، وانخفاض التخمة التي يعاني منها المخزون النفطي خلال عام 2017”.

وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة يوم السبت الماضي إلى أول اتفاق منذ العام 2001 لخفض مشترك لإنتاج النفط، وتقليص تخمة الإمدادات العالمية بعد أكثر من عامين من انخفاض الأسعار.

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