التجارة تصادر أكثر من 9 آلاف سخان مخالف للمواصفات خلال أسبوع

أسفرت الحملة الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على أسواق ومنافذ بيع أجهزة سخانات المياه المنزلية عن ضبط 9204 جهاز غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية خلال الأسبوع الماضي.

وتهدف هذه الحملة، التي بدأت تزامناً مع دخول موسم الشتاء، مراقبة أسواق ومنافذ بيع سخانات المياه للتأكد من التزامها بالضوابط والشروط الخاصة بهذه الأجهزة، وقادت نتائجها لزيارة 3300 منشأة، تم خلالها تحرير 269 مخالفة.

ورصد المراقبون خلال الحملة التفتيشية، مخالفة منافذ بيع أجهزة سخانات المياه المنزلية للضوابط والشروط التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق، وتمثلت أبرز المخالفات في غياب البيانات الإيضاحية “معدل الجهد ـ فولت”، وجود عيوب ظاهرية في الاجزاء المعدنية، عدم وجود كتيب دليل سياسات وأحكام توفير قطع الغيار وتقديم الضمان أو عدم كتابته باللغة العربية، وعدم وضع بطاقة السعر.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار حرصها على متابعة وحجز الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة نظراً لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، مع تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، إذ يؤدي بيع منتجات مخالفة للنظام الى فرض غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي أجهزة سخان ماء منزلي مخالفة، والابلاغ عن أي مخالفة أخرى نظراً لما تشكله هذه المخالفات من خطورة على سلامتهم، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.